TESK ile Şekerbank esnafın nakit ihtiyacını karşılamak için iş birliği yaptı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Şekerbank, "Kapımız Esnafa Açık" platformu kapsamında esnaf ve sanatkarların nakit ihtiyacını ilave avantajlar sağlayarak karşılamak üzere iş birliği yaptı.

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, iş birliğine ilişkin protokol, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu tarafından TESK Genel Merkezi'nde düzenlenen törende imzalandı.

Protokol kapsamında Şekerbank, TESK üyelerinin şubeye gitmeden "Şeker Mobil Şube" üzerinden kolayca kredi başvurusu yapabilmesine olanak sağlayacak ve esnaf müşterilerinin 50 bin liraya kadar olan nakit ihtiyacını, 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranlarıyla karşılayacak.

TESK üyesi esnaf müşteriler, 6 ay ödemesiz taksitlendirme talep edebilecek ve 12. taksite kadar düşük tutarlarda ödeme seçeneğinden yararlanabilecek.

Esnaf ve sanatkarlar paket kapsamında internet şube ve mobil bankacılık üzerinden yapacakları EFT ve havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilecek, 1 yıl boyunca POS inaktiflik ve 10 yapraklı çek karnesi ücretinden de muaf olacak.

Nakit desteğinden yararlanacaklar, Şekerbank Üreten Kart ya da Bonus Business Kart sahibi de olabilecek.

"Esnafımıza katkı sağlayacak çalışmalara devam ediyoruz"

TESK Genel Başkanı Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerden olumsuz etkilenen yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkarın destek taleplerinin arttığını ifade etti.

Palandöken, zor günlerden geçen esnaf ve sanatkarların rahat nefes almaları ve yaşadıkları sıkıntıları asgariye indirmek için her alanda çalışma başlattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, devletimiz tarafından verilen desteklere ek olarak, esnaf ve sanatkarlarımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz bankalar, diğer kurum ve kuruluşlarla da çeşitli çalışmalarımızı her geçen gün daha da artırarak devam ettiriyoruz. Bu bağlamda, Konfederasyonumuz ile Şekerbank arasında gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin esnaf ve sanatkarımız için faydalı olacağı inancındayım."

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Kumoğlu da salgın döneminde esnafın yanında olmak amacıyla önemli adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayarak, söz konusu iş birliğiyle 2021'e güzel bir başlangıç yaptıklarına inandıklarını ifade etti.