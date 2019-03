Esnafın Kara Gün Dostu Veysel Tiryaki

Hamamönü ve Saman Pazarı bölgelerinde çıkan yangınlarda hasar gören 12 esnafa yardım Altındağ Belediye Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'den geldi.

Yangın mağduru esnafa belediye, encümenden karar çıkararak maddi destek sağladı.



15 yıllık belediye başkanlığı sürecinde bölgesinde bulunan 45 bine yakın esnafın her zaman destekçisi olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, "Altındağ, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı günden beri Ankara'da ticaretin merkezi ve Ankara'da esnaf kültürünün doğduğu bir ilçe. Biz de ticaret kültürünün oluştuğu, esnafın birbirine kara günde destek verdiği bir kültürü belediye olarak yaşatmaya devam ediyoruz. Bu anlayış ile yakın zamanda yangın mağduru olan esnaflarımıza da kol kanat gerdik. Tüm hemşehrilerime tekrardan geçmiş olsun diliyorum. 15 yıldır olduğu gibi yine onların yanındaydık. Yangının ardından esnafın mağduriyeti giderilerek, gereken tüm önlemler alındı. Esnaf, bizim can damarımızdır" diye konuştu.



Yangın mağdurlarından Yusuf Kaygusuz, talihsiz olayın ardından şöyle konuştu:



"Ben, 1983 yılından beri bu bölgenin evladıyım. Bir pide kebap salonu işletiyorum. Yakın zamanda yangın geçirdik. Olayın ilk dakikasından itibaren Veysel Başkanımız ve ekipleri bizim yanımızda oldu. Polis ve itfaiye ile birlikte esnaf arkadaşlarımızı tek tek ziyaret etti. Veysel Başkan bir görünüp sonra kaybolan bir yönetici değildir. Olayın takipçisi olarak bize maddi desteğin yanı sıra manevi destek de verdi. Başkanımızdan ayrılacağımız için çok üzülüyoruz fakat Yenimahalle esnafları emin olsun ki çok şanslılar. Yenimahalle'de yaşayan çok esnaf arkadaşımız var. Hepsine aynı düşüncelerimi iletiyorum. Ben 15 yıldır ne bir zabıtanın esnafa ceza yazdığını ne de belediyeden birinin gelip bir rahatsızlık verdiğini bilirim. Allah bin kere razı olsun. Veysel Başkan yangın yaralarımızı sardı. Yolu hep açık olsun."



Bir tekstil yeri işleten esnaf Bekir Kahraman ise, Veysel Tiryaki'den gelen maddi destek ile zararlarının büyük ölçüde karşılandığını belirterek şunları kaydetti:



"35 yıldır burada ekmek paramı kazanıyorum. Tekstil işi ile uğraşıyorum. Çok üzücü bir olay yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Olay anından itibaren desteklerini hissettik, gördük. Bizi yalnız bırakmadılar her şey ile ilgilendiler. Veysel Başkan, her zaman acımızda da sevincimizde de yanımızda oldu. Veysel Tiryaki, Yenimahalle esnafı için bir nimet. Kıymeti bilinmesi gereken bir başkan." - ANKARA

