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Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor - Son Dakika

Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor

21.06.2021 13:42
Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir esnaf beslediği tavuk komşu dükkanlara pislemesin diye arkasına bez niyetine maske taktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir esnaf beslediği tavuk komşu dükkanlara pislemesin diye arkasına bez niyetine maske taktı.

Esnaf Hamit Paşaoğlu, uzun süredir beslediği tavuğun komşu dükkanlara girerek pislediğini ve bunun da sorun olduğunu görünce ilginç bir çözüm buldu. Pandemi nedeniyle virüsten korunmak amacıyla ağza takılan maskeyi tavuğun arka bölgesine takan Paşaoğlu, günde 3 kez maskeyi değiştirdiğini söyledi. Maskeyi bebek bezi gibi kullandığını belirten Paşaoğlu, "Yerlere işemesin diye böyle bir yöntem buldum. Bildiğiniz gibi burası turizm bölgesi. Komşu esnaflarımıza zarar gelmesin diye biz de taktık arkasına bir maske. Çok cana yakın bir tavuk. Çok dolaştığı zaman maske bazen kayıyor. Bende düzeltiyorum. Çok evcil elden yemek yiyor. Diğer esnaf arkadaşlar da çok seviyor. Adeta sokağın maskotu oldu" dedi. - ANTALYA

Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor
Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor
Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor
Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor
Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor
Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor
Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor
Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor
Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor

Antalya, Alanya, Esnaf, Tavuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Esnafın maskotu 'tavuk' sokağa pislemesin diye maskeyle bezleniyor - Son Dakika Magazin


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