Esnafın Seçim Öncesi Yerel Yöneticilerden Beklentileri
31 dakika önce
Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ESESOB) Ekrem Birsen, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi esnafın beklentilerini sıralarken trafiği rahatlatılması ve AVM'lerle rekabet için destekleme projeleri beklediklerini anlattı.
Eskişehir
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ESESOB) Ekrem Birsen
, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi esnafın beklentilerini sıralarken trafiği rahatlatılması ve AVM'lerle rekabet için destekleme projeleri beklediklerini anlattı.
Yerel yöneticilerden talepleri ile ilgili bir açıklama yapan Birsen, şehir merkezinde yaşanan otopark sıkıntısının altını çizdi. Başkan Ekrem Birsen, "Yeni seçilecek olan yerel yönetimlerden sokak ve caddelerde esnaf olan ve ticaretle uğraşan tüm insanların ve arkadaşlarımızın işlerini daha da kolaylaştırmak ve ticaret yapanların önünü açılmasını bekliyoruz. Bildiğiniz gibi yapılan bir takım uygulamalar neticesinde Eskişehir'de trafik sıkışıklığı ve otopark sıkıntısı yaşanmaktadır. Özellikle şehir merkezinde otopark sıkıntısından dolayı ticaretimizde çok büyük azalmalar var. Bunların canlandırabilmeleri için bir takım geçici tedbirler olarak merkeze yakın okul bahçelerini yazın otopark olarak kullanmıştık. Bu ticaret yapan esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatmış, geçici de olarak da olsa ticaret yapan esnaf ve sanatkarımıza faydası dokunmuş ve ticarette birtakım canlanmalar olmuştu. Kış aylarında okulların açılmasıyla yine otopark sıkıntısı hat safhaya ulaşmış ve trafikte yaşanan sıkıntılardan esnaf ve sanatkarlarımız gerçekten mağdurdur. Bunun giderilmesi için mutlaka seçilecek olan yerel yönetimlerden esnaf ve sanatkarlarımız lehine birtakım kararlar alarak esnaf sanatkarlarımızın sokaklarda, caddelerde ticaret yapabilmeleri için işlerinin kolaylaştırması, mal indirip bindirirken işlerinin kolaylaştırması, yine gelen müşterilere otopark hizmetlerin artması için çalışmalar bekliyoruz" diye belirtti.
"AVM'lerin elinde olan bir takım güçlü şartların esnaf ve sanatkarlarımıza da tanınmasını istiyoruz"
Adaylardan, Alışveriş Merkezlerine (AVM) karşı esnafları güçlendirebilecek projeler beklediklerini ifade eden ESESOB Başkanı Birsen, "Bunun yanında yeni gelişen yerlerde esnaf ve sanatkarlarımıza öncelik verilmesi, AVM'lere karşı esnaf ve sanatlarımızın güçlendirilmesi, AVM'lerin elinde olan bir takım güçlü şartların esnaf ve sanatkarlarımıza tanınması, AVM'lerde rekabetin artmasıyla esnaf ve sanatkarlarımızın elinin güçlenmesi için destekleyici projeleri tüm adaylardan bekliyoruz" açıklamalarında bulundu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:43 Kaynak: İHA
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