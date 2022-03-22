Son dakika haber | Esnafın silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Esnafın silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

22.03.2022 11:09

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da iki komşu esnafın silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki komşu esnafın silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, 10.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi Sobacılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki komşu esnaf N.H. ile V.Ş. karşılıklı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda V.Ş. tabanca ile N.H.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet alan N.H. yaralanırken, olayın şüphelisi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kovan buldu.

Şüphelinin olaydan 45 dakika sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

(Hasan Eryılmaz/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Esnafın silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


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