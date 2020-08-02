Esnafın 'söğüşçü ablası', 5 kişilik ailesinin geçimini tek başına sağlıyor - Son Dakika

İZMİR'de yaz kış demeden yollara düşen Yıldız Koşar, hafif ticari aracının bagajında kurduğu mini mutfağında ekmek arası söğüş hazırlayıp satarak geçimini sağlıyor. Esnafın 'söğüşçü abla' lakabını taktığı Koşar, beş kişilik ailesinin geçimini de bu şekilde, tek başına sağlıyor.

İzmir'de yaşayan 3 çocuk annesi 58 yaşındaki Yıldız Koşar, 20 yıl önce eşinin vefatının ardından hayat mücadelesine başladı. Oğlunun 3 yıl önce cezaevine girmesi üzerine 3 torunu ve gelininin de geçimini sağlayan Koşar, bir süre hurdacılık yaptıktan sonra oğlunun işini sürdürerek söğüş satmaya başladı. 'Söğüşcü abla' olarak tanınan ve kısa sürede esnafın sevgisini kazanan Koşar, Kurban Bayramı öncesi pazarları dolaşarak besicilerden sipariş alıyor.

Bir kadın olarak işini sevdiğini anlatan Yıldız Koşar, "Oğlum cezaevine girdi. Tefeciye 38 bin TL borcum vardı. Yetimlerim var. Onlara bakmak zorundayım. İşimi yapmayı seviyorum. Tanımadığım insanlarla tanışıyorum. Eski İzmir Yeşilyurt , Bozyaka'da herkes beni söğüşçü abla olarak biliyor" dedi.Bir gün öncesinden etlerin siparişini verdiğini anlatan Koşar, yeterince haşladıktan sonra temizleyip derin dondurucuya koyduğunu söyledi. Her sabah saat 05.00'te işe başladığını söyleyen Koşar sözlerine şöyle devam etti:

"Yeşilyurt, Eşrefpaşa, Bozyaka, Eski İzmir, Limontepe'de sokak sokak dolaşıp kahvehaneleri geziyorum. Belediyeye başvurdum bana bir yer versinler ben orada durayım. Zor geçiniyorum. Zabıtalar da ceza yazıyor. Mağdur oluyorum. Zabıtaları görünce tazı gibi kaçıyorum. Daha önce ev kadınıydım. Ama şimdi mecbur çalışıyorum. Bir kadın olarak hiçbir gün kötü muameleyle karşılaşmadım. Sadece bir kez arabayla geçen biri bana bağırdı. O sırada ağabeyler kahvehaneden çıkarak beni korudu"