Esnafın şüphelendiği kadının Covid-19 testi negatif çıktı - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, N.D (42) adlı kadının öksürdüğünü fark eden esnaf, sağlık görevlilerine haber verdi. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın, yapılan Covid- 19 testinin negatif çıkmasının ardından taburcu edildi.

Boyacı Ali Mahallesi Devlet Bahçeli Meydanı'nda dükkanları olan esnaf, dün çarşıda gezen N.D. adlı kadının şiddetli öksürüğü olduğunu fark edince koronavirüs şüphesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen, özel kıyafetli sağlık görevlilerinin hastaneye götürmek için ambulansa bindirmek istediği N.D. yürüyerek, uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada polis ekipleri, N.D.'nin peşinden gitti. Ekipleri uzun süre uğraştıran ve hastaneye gitmemek için direnen N.D., ikna edilerek, ambulansa bindirildi. 'Covid-19' testi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen N.D.'nin ateşinin de yüksek olduğu belirlendi. Gözlem altına alınan N.D., yapılan 'Covid-19' testi negatif çıkınca taburcu edildi.