Esnafın Yakaladığı Hırsız Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Kayseri'de, kitap sayfalarını para gibi kestikten sonra bir kuyumcudan 40 bin TL'lik bilezikleri alıp kaçmak isterken esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilen hırsız adliyeye sevk edildi.
Kayseri
'de, kitap sayfalarını para gibi kestikten sonra bir kuyumcudan 40 bin TL'lik bilezikleri alıp kaçmak isterken esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilen hırsız adliyeye sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde Millet Caddesi'nde meydana gelen olayda, kitap sayfalarını para gibi keserek bir kuyumcuya girip altın almak istediğini söyleyen Hakan Ş. esnafın tezgaha indirdiği 40 bin TL değerindeki altınları alıp kaçmaya çalıştı. Esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilen Hakan Ş. adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:44 Kaynak: İHA
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