Son Dakika Haberleri: Esnafın yıpranma payı talebi
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Esnafın yıpranma payı talebi

6 saat önce

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların yoğun tempoda ve zor şartlarda çalıştıklarını belirterek emeklilikte yıpranma payı hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.

Esnafın yıpranma payı talebi, System.String[]

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların yoğun tempoda ve zor şartlarda çalıştıklarını belirterek emeklilikte yıpranma payı hakkı verilmesi gerektiğini söyledi.


Esnafın, en uzun prim gün sayısını ödediğini vurgulayan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnaf ve sanatkarlarımız toplumda en çok çalışan kesimlerden biri olmasına rağmen, 9000 gün prim ile emeklilikte en uzun prim gün sayısını ödüyor. SSK'lı çalışanlar ise 7 bin 200 prim gününde emekli oluyor. Bu durum Anayasa'nın 173. Maddesinde belirtilen 'Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu tedbirler alır' hükmüne aykırıdır. Gece gündüz demeden dükkanının başında duran, günlük ortalama 12 ila 18 saat arasında çalışan esnafımıza mutlaka yıpranma payı hakkı verilmeli ve mevcut prim gün sayısı düşürülmelidir." dedi.


"Emeklilik süreleri eşit olmalı"


En çok çalışan ve en uzun prim gün sayısını ödeyen esnafın yoğun çalışma temposunun emeklilik için göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnaf ve sanatkar toplumda en fazla çalışan kesimdir. SSK'lılar günde 8 saat çalışırken, sabah 5.00'te dükkanı açıp gece 24.00'e kadar çalışan esnaf ise SSK'lının iki katından fazla mesai yapıyor. Buna rağmen esnafın ödemesi gereken prim gün sayısı daha fazla. Öte yandan SSK ile çalışan işçi ay sonu geldiğinde maaşını alıyor. Esnaf ticari faaliyetle uğraştığı için zarar etme riski var. En uzun prim gün sayını ödemesine rağmen emekli olduğunda en düşük maaşı alıyor. Esnaf ve sanatkarın yıpranma payı düşünülse zaten ödemesi gereken prim gün sayısı 7 bin 200'e denk gelir. Sosyal güvenlikte norm birliğini sağlayabilmek için emeklilik süreleri bir an önce eşitlenmelidir." diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, prim, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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