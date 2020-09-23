Esnafın yolda bulduğu 13 bin lira sahibine teslim edildi - Son Dakika

Esnafın yolda bulduğu 13 bin lira sahibine teslim edildi

Silivri'de bir lokanta işletmecisinin poşet içinde bulduğu 13 bin lira, sahibine verildi.

Silivri'de bir lokanta işletmecisinin poşet içinde bulduğu 13 bin lira, sahibine verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Silivri'de lokanta işleten Tamer Duman, müşterilerine yemek servisine çıktığı sırada yolda bir poşet gördü. Duman, içinde para olduğunu fark ettiği poşeti, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürerek ekiplere teslim etti.

Tamer Duman, ardından parayı bulduğu yerdeki taksi durağına da giderek bilgi verdi.

Bir süre sonra parayı düşürdüğünü fark eden 65 yaşındaki Asime Boruç, önce taksi durağına, ardından da paranın teslim edildiği Zabıta Müdürlüğüne gitti.

Paranın sahibinin Boruç olduğunun anlaşılması üzerine Tamer Duman müdürlüğe davet edildi. Bir ineğini satarak elde ettiği parasını bulmanın mutluluğunu yaşayan Boruç, esnaf Duman'a 100 lira hediye etmek istedi.

Duman ise kendisinin lokantasının olduğunu söyleyerek Boruç'u yemek yemeye davet etti. Gözyaşlarını tutamayan Boruç, ekiplere ve Tamer Duman'a teşekkür etti.

"Dürüstlükten, doğruluktan ayrılmayalım"

Parayı bulan Tamer Duman, yemek servisi yaparken taksi durağının önünde parlak bir poşet gördüğünü anlatarak, "Poşeti elime alınca para olduğunu fark ettim. Şüphelendim ve bunu birinin düşürdüğünü düşündüm. Biraz ileride 4 bayan gördüm. Kendilerine 'Düşürdüğünüz paranız var mı?' diye sordum, 'yok' dediler. Zabıta ekiplerine teslim ettim, durumu anlattım. Tutanak tuttular, beraber saydık. 1 saat sonra zabıta ekipleri çağırdı. Kadının sağ olsun dualarını aldık. Eve gittikten sonra fark ettiğini söyledi. Büyükçavuşlu köyünden Silivri'ye gelmişler. Teşekkür etti. Herkesin kaybedince canının yanacağını bilen bir insanız. Mutlu oldum. Dürüstlükten, doğruluktan ayrılmayalım. Yapılan bir iyilikse ne mutlu bize." dedi.

Esnafın yolda bulduğu 13 bin lira sahibine teslim edildi

Silivri, Zabıta, Taksi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esnafın yolda bulduğu 13 bin lira sahibine teslim edildi - Son Dakika

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