"Esnafın zararı kısa sürede karşılanmalı"
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul'daki su baskınları ile ilgili, "En kısa sürede zarar tespiti yapılmalı, esnaf ve sanatkarların yaraları sarılmalı, zararı karşılanmalı." dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, İstanbul
'daki su baskınları ile ilgili, "En kısa sürede zarar tespiti yapılmalı, esnaf ve sanatkarların yaraları sarılmalı, zararı karşılanmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:14
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