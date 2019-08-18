Son Dakika Haberleri: "Esnafın zararı kısa sürede karşılanmalı"
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"Esnafın zararı kısa sürede karşılanmalı"

27 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul'daki su baskınları ile ilgili, "En kısa sürede zarar tespiti yapılmalı, esnaf ve sanatkarların yaraları sarılmalı, zararı karşılanmalı." dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul'daki su baskınları ile ilgili, "En kısa sürede zarar tespiti yapılmalı, esnaf ve sanatkarların yaraları sarılmalı, zararı karşılanmalı." dedi.
Bendevi Palandöken, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:14 
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