Esnafla kuru fasulye pilavlı sohbet - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bornova 3. Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Site Kooperatif Başkanı Yalçın Aktürk ile birlikte esnafla öğle yemeği yiyen Sürekli, sitede incelemelerde bulunarak sorunları dinledi. Esnafla birlikte kuru fasulye ve pilava birlikte kaşık sallamaktan büyük haz duyduğunu ifade eden Başkan Sürekli; " Ahilik Haftası'ndayız. Esnafımız, 'Ahilik' gibi devletlerin, toplumların önünü açan, hatta ilkeleriyle günümüze de ışık tutan bir geleneğin temsilcileridir. Kalkınmanın temel taşlarıdır. Ziyaretimizde gördük ki; 3. Sanayi Sitesi'nin yerel sorunları, alt yapı şikayetleri ayyuka çıkmış. Muhataplarından ses yok. Manda Çayı pis kokusuyla neredeyse atölyelerinin, tezgahlarının ortasından geçiyor. Otopark sorunu kangrene dönüşmüş. Bu ezayı hiç hak etmiyorlar. CHP'li Belediyeler yıllarca sırtını dönmüş ve burayı kaderine terk etmiş. Bu sorunların sonuna kadar takipçisiyiz." diye konuştu.

Manda Çayı'nın kokusu otopark çilesi

3. Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Yalçın Aktürk; sitenin ortasından geçen Manda Çayı'nın koku ve kirliliği ile otopark sorununun had safhaya ulaştığını belirtirken, Başkan Sürekli de bu sorunlara hakim olduklarını, ancak çözümün Büyükşehir Belediyesinin tasarrufunda olduğunu belirtti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sürekli, şunları söyledi: "Sitemizin bu sorunları yeni değil. Hatta bu sorunlar sadece sitemizin değil tüm İzmir'in sorunu. Biliyoruz; 3. Sanayi Sitesi bu iki meseleyi yıllardır bir kambur gibi sırtında taşıyor. Ancak ne yazık ki çözüm anahtarı bizde değil, CHP'li yerel idarenin elinde. AK Parti grubu olarak belediye meclislerinde, sıklıkla gündeme getiriyor, çözüm yollarını gösteriyoruz. Ama nafile. Bu konuda yol alınamamasının en önemli nedeni niyet! Çözmeye niyetleri olmalı. Çözüm yolu belli çünkü. Birincisi, dere ıslahlarını doğru bir şekilde yapacaklar, ikincisi de alt yapıyı yenileyip kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını ayıracaklar."

CHP'li belediyelerin kıllarını kıpırdatmadığını ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; "Hayalleri büyük ama gerçekleri yok. Çözüm için adım atmazlarsa yüzme hayalleri, hayal olarak kalacak. En köklü sitelerimizden olan 3. Sanayi Site'mizde faaliyet gösteren esnafımızın bu dertleri yılların ihmalinden kaynaklı. Manda Çayı, pis kokusuyla neredeyse atölyelerinin, tezgahlarının ortasından geçiyor. Otopark sorunu kangrene dönüşmüş. Bu ezayı hiç hak etmiyorlar. Ancak şunu bilin ki; bizi, bakanlıklarımızı ilgilendiren her konuda çözüm ortaklığına hazırız. Katkı koymaya hazırız. Merkezi hükümet olarak, yetkimizde ya da değil; İzmir'in, İzmirli üreticinin kayıtsız şartsız yanında oluruz. KOBİ'lerimizin mesleki, ekonomik sorunlarını 20 yıldır pek çok destek ve projeyle çözmeye çalıştık. Büyümelerinin önünü açmak için çalışıyoruz. Yerel sorunlarının çözümünde de takipteyiz." dedi.

Ahilik bir nostalji değildir

Kooperatif Başkanı Aktürk ve yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunarak Ahilik Haftası nedeniyle bu geleneğin önemine değinen Başkan Sürekli, konuya ilişkin şunları söyledi; "Ahi Teşkilatları bu medeniyetin en etkin meslek teşkilatlarıdır. Bir nostalji değildir. Mesleki eğitimin, emek ve üretim dengelerinin en ilkesel tezahürüdür. Dolayısıyla esnaf sanatkarımız günümüzde de bu örnek yapının temsilcileri olarak, ticaret ve ahlakı birleştirebilen önemli değerlerimizdir. 20 yıldır, Avrupa ülkelerinin dahi örnek aldığı, Ahilik Geleneğinin maddi ve manevi reçetelerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesleki eğitim sistemini güçlendirdik, teşvik ettik. Esnaf odalarımızla önemli bağlar kurduk. Bugün, birçok sektörde ara eleman arayışı olduğunu görüyoruz. Mutlaka, ilimizdeki ilgili kurumlarla görüşeceğiz; ayrıca yeni Milli Eğitim Bakanımız, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı'ydı. Konuyu hassasiyetle ele alacaktır." - İZMİR