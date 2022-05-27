Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!

27.05.2022 23:44

Fatih'te Beyazıt mahallesinde aralarında anlaşmazlık bulunan iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışma hakkında gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i polis 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma meydana gelmişti. Yaşanan silahlı çatışma sonrası olayla ilgisi olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Savcılığa çıkarıldı.

6 ŞÜPHELİ SERBET BIRAKILDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mevcutlu olarak getirilen 28 şüpheliden 21'i 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı talep eden Savcılık, firari olan 5 şüpheli hakkında ise tutuklama yönelik yakalama emri talep etti. Savcılıkça 6 şüpheli serbest bırakılırken, tutuklamaya talep edilen 1 şüphelinin ise hastanede polis gözetiminde olduğu öğrenildi.

18' ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklama talepli 21 şüpheliden 18'i 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 5 şüpheli hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

YORUMLAR
500
İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Kaynak: İHA

silahlı çatışma, Fatih Beyazıt, Polis, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı! - Son Dakika


Son Dakika
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:38 Gaziantep'teki saldırı girişimine müdahale eden polis memurları, Bakan Soylu tarafından ödüllendirildi!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 23:56:43. #1.12#
SON DAKİKA: Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement