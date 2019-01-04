Son Dakika Haberleri: Esnaflar Bağkur Primlerinin Düşürülmesini İstiyor

Esnaflar Bağkur Primlerinin Düşürülmesini İstiyor

39 dakika önce

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, asgari ücretin artmasıyla birlikte Bağkur primlerinin de yüzde 55 oranında artması nedeniyle en düşük pirimin 700 TL'den, 882 TL'ye yükseldiğini belirterek, esnafın bu rakamı ödeyecek durumun olmadığını söyledi.

Esnaflar Bağkur Primlerinin Düşürülmesini İstiyor, System.String[]
Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, asgari ücretin artmasıyla birlikte Bağkur primlerinin de yüzde 55 oranında artması nedeniyle en düşük pirimin 700 TL'den, 882 TL'ye yükseldiğini belirterek, esnafın bu rakamı ödeyecek durumun olmadığını söyledi.

Oda Başkanı Mustafa Sayaoğlu, artan Bağkur pirimi nedeniyle esnafı mağdur olduğunu ifade ederek, "Hükümetten esnaflara bir kolaylık yapmasını istiyoruz. Bizler küçük esnaf ve sanatkar olarak hiçbir şekilde devletimize yük olmadık. Her daim devletimizin yanında yer aldık. Her zaman ekonominin temel taşları olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sosyal güvencemiz olan Bağkur primi kendi alın teriyle ailemizin rızkından kısarak ödüyoruz. Hükümetimiz tarafından Bağkur primlerinin makbul bir seviyeye 400-500 TL'ye çekilmesini talep ediyoruz. . Devletimizin büyük şirketlere verdiği destek teşvik ve pirim desteğini küçük esnaf ve sanatkara da verilmesini istiyoruz çünkü bu bizim hakkımızdır. Bizler SSK ve Bağkur primlerini öderken diğer taraftan sayısı bilemeyecek kadar yüksek seviyede olan esnafların sadece berber esnafı olmamakla beraber tüm esnaflarda çok keşmekeşlik olduğunu görüyoruz. Bunların hiçbirinin bir tanesinde ne vergi kaydı ne sicil kaydı ne ruhsatı yoktur. Kayıt dışı çalışanlarla ilgili devletimizin mücadele etmesini istiyoruz" diye konuştu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Kilis, Bağkur, Ekonomi
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