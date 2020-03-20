Son Dakika › Güncel › Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı - Son Dakika
Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı
6 saat önce
Adana'da sağlık çalışanlarına destek olmak için toplanan esnaf, hastanede sağlık personellerine alkışlar eşliğinde yemek dağıttı.
Adana'da sağlık çalışanlarına destek olmak için toplanan esnaf, hastanede sağlık personellerine alkışlar eşliğinde yemek dağıttı.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi, sağlık personellerine destek vermek için Adana Şehir Hastanesi'nde toplandı. Toplanan esnaflar saat 21.00'de sağlık personellerine yemek dağıttı. Ardından hastanenin acil girişinde toplanan esnaflar sağlık personellerine moral ve destek vermek için çalışanları alkışladı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:47 Kaynak: İHA
Son Dakika Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı