Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Genel Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı - Son Dakika

Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı

26 dakika önce

Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı Adana'da, tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği adı altında toplanan esnaflar, hastanede sağlık personellerine alkışlar eşliğinde yemek dağıttı.

Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı

ADANA - Adana'da, tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği adı altında toplanan esnaflar, hastanede sağlık personellerine alkışlar eşliğinde yemek dağıttı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi, sağlık personellerine destek vermek için Adana Şehir Hastanesinde toplandı. Dernek adı altında toplanan esnaflar saat 21.00'da sağlık personellerine yemek dağıttı. Ardından hastanenin acil girişinde toplanan esnaflar sağlık personellerine moral ve destek vermek için çalışanları alkışladı.

Esnaflar bir araya gelip sağlık personellerine yemek dağıttı

Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:59 Kaynak: İHA

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