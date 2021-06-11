Esnaflar Pamukkale Belediyesinin nakdi desteğinden memnun

Pamukkale Belediyesinin korona virüsten etkilenen esnaflara yönelik 1400 TL nakdi yardım ile ilgili olarak başvurular devam ediyor. Pamukkaleli esnaflar bu destek nedeniyle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür etti. Pilav dükkanı işleten Betül Gürkaplan; "Pamukkale Belediyesinin bize verdiği 1400 lira ile kiramızı, elektrik ve su faturalarımızı ödeyeceğiz" dedi.

Korona virüs nedeniyle zarar gören esnaflara Pamukkale Belediyesi büyük destek sağlıyor. Pandemi süresince ilçe genelinde tüm esnaflara yönelik dezenfekte işlemini ücretsiz olarak yapan Pamukkale Belediyesi, kiracısı olan esnaflardan kira almama ve kirada indirim uygulamasını da hayat geçirmişti. Son olarak korona virüs nedeniyle işyerleri kapanan ya da işleri olumsuz etkilenen esnaflara yönelik başlatılan 1400 TL nakdi yardımın başvuruları devam ediyor. Pamukkkale ilçesinde yer alan ve Covid-19 pandemisi nedeniyle faaliyetleri durdurulan ve ekonomik zarar yaşayan kahvehane, kafe, çay ocağı gibi yerler ile okul kantinleri, internet kafeler, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri meslek gruplarındaki işletmeciler başvurularını www.pamukkale.bel.tr adresinden yapabiliyor. Pamukkale Belediyesi bu konuda gelen talepler için YSE'de bulunan ana hizmet binasında masa oluşturdu. 1400 TL nakdi yardım ile ilgili olarak esnaflar hem bilgi almak hem de başvuruda bulunmak için buradan da hizmet alabiliyor.

"Bu destek bizler için bir anlamda ilaç gibi gelecek"

Pamukkale Belediyesinin verdiği nakdi yardım ile ilgili olarak esnaflar mutlu. Geçimini köftecilik yaparak sağlayan Osman Berkman; "Korona virüs nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık. Dükkan kirasını bile parça parça öder duruma geldik. Pamukkale Belediyesinin bu desteğini duyunca mutlu olduk. Bu parayı alınca dükkan kirasını ve elektrik parasını ödeyeceğim. Bu destek bizler için bir anlamda ilaç gibi gelecek. Pamukkale Belediyesinden ve başkanımız Avni Örki'den Allah razı olsun" dedi. Pilav dükkanı işleten Betül Gürkaplan; "17 senedir bu işi yapıyorum. Pandemiden dolayı sıkıntılar yaşadık. Pamukkale Belediyesinin bize verdiği 1400 lira ile kiramızı, elektrik ve su faturalarımızı ödeyeceğiz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ