Esnaflar Sicil İşlemlerini Artık Bozkır'da da Yaptırabilecek
2 saat önce
Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan yapılan duyuruda, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin tüm sicil işlemlerinin Bozkır'da gerçekleştirilebileceği bildirildi.
Bozkır
Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan yapılan duyuruda, Konya
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin tüm sicil işlemlerinin Bozkır'da gerçekleştirilebileceği bildirildi.
Bozkır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Niyazi Yavuzer yaptığı yazılı açıklamada, "Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen yeni sicil kayıt, sicil terk, tadil ve her türlü sicil işlemleri artık kurumumuzda gerçekleştirilecektir. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin almış olduğu bu karar ile esnafımızın zaman kaybı ve maddi kaybının önüne geçilmiştir.
Bu uygulama ile göreve geldiği günden bugüne esnaf ve sanatkar için çalışan ve yeniliklere imza atan başta KONESOB Başkanımız Muharrem Karabacak ve tüm birlik yöneticilerimize teşekkür ederek başarılarının devamını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:15 Kaynak: AA
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