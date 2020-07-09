Esnaflara Covid-19 denetimi - Son Dakika

Esnaflara Covid-19 denetimi

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde esnaflara Covid-19 denetimi yapılıyor.

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde esnaflara Covid-19 denetimi yapılıyor.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinin görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alarak uygulamaya geçiren Akçadağ Kaymakamlığı işi sıkı tutuyor. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirleyerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamaya çalışıyor. Akçadağ İlçesinde de bu çerçevede faaliyet gösteren tüm iş yerleri Covid-19 sebebiyle hijyen, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra belirlenen diğer kural ve esaslara riayet edilmesi yönünden denetlenmesi yapıldı. Ayrıca tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı yönünde tüm iş yerlerine gerekli uyarılarda bulunuluyor. - MALATYA

Koronavirüs, Malatya, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaflara Covid-19 denetimi - Son Dakika
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