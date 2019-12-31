Esnaflara elektrik faturasında yüzde 9,5 indirim uygulanacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Esnaflara elektrik faturasında yüzde 9,5 indirim uygulanacak - Son Dakika Ekonomi

Esnaflara elektrik faturasında yüzde 9,5 indirim uygulanacak

6 saat önce

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası (LESO) Başkanı Cengiz Teoman, Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile imzalanan protokolle esnafların elektrik faturalarında yüzde 9,5'e kadar indirimden faydalanabileceğini duyurdu.

Esnaflara elektrik faturasında yüzde 9,5 indirim uygulanacak, System.String[]

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası (LESO) Başkanı Cengiz Teoman, Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile imzalanan protokolle esnafların elektrik faturalarında yüzde 9,5'e kadar indirimden faydalanabileceğini duyurdu.


Başkan Teoman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Esnaf Odaları Birliği ve esnaf odalarınca yapılan girişimler sonucunda bir yıl içinde iş yerlerinizde bin 400 kilowat veya aylık 120 lira ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız, Limak Uludağ ile bir yıllık sözleşme yapmanız halinde yüzde 9,5 indirimden faydalanabileceksiniz. Ayrıca bir yıl içinde gelecek zamlardan etkilenmeyeceksiniz. Sözleşme yapmak için kimlik fotokopisi ve abonelik numarası ile Lapseki Şubesine gitmeniz yeterlidir" dedi.


Özellikle kış aylarında, esnaf sanatkarların iş potansiyellerinin azaldığı bir dönemde kesimin üretim maliyetlerini düşürmenin önemli olduğuna dikkat çeken Teoman, anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE

Limak Holding, Uludağ, Teoman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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