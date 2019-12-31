Esnaflara elektrik faturasında yüzde 9,5 indirim uygulanacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Esnaflara elektrik faturasında yüzde 9,5 indirim uygulanacak - Son Dakika Ekonomi

Esnaflara elektrik faturasında yüzde 9,5 indirim uygulanacak

13 saat önce

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası (LESO) Başkanı Cengiz Teoman, Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile imzalanan protokolle esnafların elektrik faturalarında yüzde 9,5'e kadar indirimden faydalanabileceğini duyurdu.

Esnaflara elektrik faturasında yüzde 9,5 indirim uygulanacak, System.String[]

Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası (LESO) Başkanı Cengiz Teoman, Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile imzalanan protokolle esnafların elektrik faturalarında yüzde 9,5'e kadar indirimden faydalanabileceğini duyurdu.


Başkan Teoman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Esnaf Odaları Birliği ve esnaf odalarınca yapılan girişimler sonucunda bir yıl içinde iş yerlerinizde bin 400 kilowat veya aylık 120 lira ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız, Limak Uludağ ile bir yıllık sözleşme yapmanız halinde yüzde 9,5 indirimden faydalanabileceksiniz. Ayrıca bir yıl içinde gelecek zamlardan etkilenmeyeceksiniz. Sözleşme yapmak için kimlik fotokopisi ve abonelik numarası ile Lapseki Şubesine gitmeniz yeterlidir" dedi.


Özellikle kış aylarında, esnaf sanatkarların iş potansiyellerinin azaldığı bir dönemde kesimin üretim maliyetlerini düşürmenin önemli olduğuna dikkat çeken Teoman, anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu. - ÇANAKKALE

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor
Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
00:14 İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde yeni düzenleme - Son Dakika Ekonomi
00:14 Marmara Adası'nda kopan elektrik hatları 48 saatte onarılacak - Son Dakika Ekonomi
23:45 Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor - Son Dakika Ekonomi
21:58 Türk İş Genel Başkanı Atalay, yerin -560 metre altına indi - Son Dakika Ekonomi
20:33 Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu - Son Dakika Ekonomi
18:14 KARDEMİR'den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı - Son Dakika Ekonomi
09:04 Vali Kaymak: "Yeni sanayi bölgesi ve Çarşamba Şeker Fabrikası Samsun'a büyük katkı sağlayacak" - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 00:59:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaflara elektrik faturasında yüzde 9,5 indirim uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]