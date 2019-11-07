Son Dakika Haberleri: Esnaflara kredi müjdesi
Son Dakika Ekonomi Esnaflara kredi müjdesi

Esnaflara kredi müjdesi

6 saat önce

Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, yıllık yüzde 8 olan faiz oranının yüzde 6'ya düşürüldüğünü açıkladı.

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Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, yıllık yüzde 8 olan faiz oranının yüzde 6'ya düşürüldüğünü açıkladı.


Başkan Ayhan Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Esnafımızın kullandığı krediler için uygulanan yıllık yüzde 8 olan faiz oranı yüzde 6'ya düşmüştür. Ayrıca Halkbank tarafından alınan komisyon oranı yüzde 2'den yüzde 1'e düşmüştür. Kredi vadesi 1 yıldan 5 yıla kadar olarak belirlenmiştir. 4 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Halkbank aracılığı ile bölgemize bağlı kooperatiflerimiz kefaleti ile kullanılacak krediler için yapılan bu olumlu düzenlemede emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız." - ORDU

Ayhan Baş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
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