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Esnaflara ödeme desteği sürüyor - Son Dakika

Esnaflara ödeme desteği sürüyor

31.08.2021 11:52
Esnaflara ödeme desteği sürüyor, System.String[]

Pamukkale Belediyesinin esnaflara yönelik "1400 TL nakdi destek" ödemeleri devam ediyor.

Pamukkale Belediyesinin esnaflara yönelik "1400 TL nakdi destek" ödemeleri devam ediyor. Başvuruların internet adresinden alındığı destekle Pamukkaleli esnaflar rahat bir nefes alıyor.

Dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen korona virüs nedeniyle zaman zaman uygulanan kısıtlamalar esnafların faaliyetlerine ara vermesine bazılarının da kapanmasına neden olmuştu. Pamukkale Belediyesi de bu durumda olan esnaflara destek olmak amacıyla nakdi destek uygulaması başlatmıştı. Bu dönemde pandemiden dolayı faaliyetleri durdurulan ya da işleri bozulan kahvehane, kafe, çay ocağı gibi benzeri işyeri ve işletmelere tek seferde 1400 TL nakdi yardım desteği sağlanıyor. Bu sektörlerde yer alan esnaflar, vergi levhası ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile birlikte internet adresinden başvurularını yapmaya devam ediyor. Gerekli incelemelerden sonra evraklarında eksik bulunmayan esnafların hesaplarına 1400 TL nakdi destek bedeli yatırılmaya devam ediyor.

Esnafların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımız internet adresinden destek başvurularını yapmaya devam ediyor. Yapılan incelemelerden sonra esnaflarımıza 1400 TL tutarındaki nakdi yardım ödemelerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar 1200 esnafımıza 1 milyon 680 bin TL ödeme yaptık. İncelemeleri devam eden esnaflarımıza ödemeleri yapmaya devam edeceğiz. Pamukkale Belediyesi olarak halkımızın her kesiminin olduğu gibi esnaflarımızın da yanında oluyoruz. Bu vesile ile tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli işler diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Esnaflara ödeme desteği sürüyor

Türk Lirası, Pamukkale, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnaflara ödeme desteği sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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