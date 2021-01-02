Esnaflara siperlik ve maske dağıttılar - Son Dakika

Esnaflara siperlik ve maske dağıttılar
02.01.2021 11:34
Kütahya'nın Emet ilçesinde Kızılay Şubesi yetkilileri, kolluk kuvvetlerini ziyaret edip çay ve kek ikram etti, ilçedeki esnaflara maske ve siperlik dağıtımı gerçekleştirdi.
Kütahya'nın Emet ilçesinde Kızılay Şubesi yetkilileri, kolluk kuvvetlerini ziyaret edip çay ve kek ikram etti, ilçedeki esnaflara maske ve siperlik dağıtımı gerçekleştirdi.
Kızılay Emet Şube Başkanı Ali Ceyhan, yaptığı açıklamada, "Kızılay ekibimiz sahada etkin görevde olan Emet Jandarma Komutanlığımız, Emet Emniyet Müdürlüğümüz ve Emet İtfaiye Amirliğimizi ziyaret ederek sıcak çay ve kek ikram ettiler. Ayrıca Kızılay ekibimiz, ilçe içi açık olan esnaflarımızı ziyaret ederek, siperlik hediye etti ve hayırlı işler temennilerinde bulundu" dedi. - KÜTAHYA
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