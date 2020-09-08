Esnaflardan sürücü ve vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir grup esnaf, halka aşure dağıttı. Tavşanlı İlçesi Domaniç Caddesi esnaflarının malzemelerini ortaklaşa temin ettikleri aşureden vatandaşlara ikram edildi.

Domaniç Caddesi'nde işyerleri bulunan esnafların her yıl geleneksel haline getirdiği aşure ikramı ilgi gördü. Esnaflar, caddeye koydukları kazandan kepçelerle vatandaşlara aşure dağıttı. Esnaflardan Hakan Evci, her yıl muharrem ayında aşure dağıttıklarını belirterek, "Durak Mahallesi Domaniç Caddesi esnafı olarak dayanışma içinde olduğumuzu gösterirken, vatandaşlarımıza da aşure ikram ederek yıllardır devam eden geleneğimizi sürdürüyoruz. Aşure tatlısı, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yansıttığı gibi, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı da pekiştiriyor. Ancak bu yıl farklı olarak maske, eldiven ve sosyal mesafenin yanı sıra hijyene de çok dikkat ettik." dedi.

Aşure programı Mülayim Cami İmam Hatibi Emre Kavuncu'nun yaptığı dua ile son buldu.

Esnafların gün boyu yaklaşık 500 kişiye aşure ve su ikramında bulunulduğu belirtildi. - KÜTAHYA