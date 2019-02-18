Son Dakika Haberleri: Esnaflardan Yılmaz Ve Turan'a Yoğun İlgi

Esnaflardan Yılmaz Ve Turan'a Yoğun İlgi

48 dakika önce

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, ilçe esnaflarını ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Esnaflardan Yılmaz Ve Turan'a Yoğun İlgi, System.String[]

Seçim Koordinasyon Merkezi programları çerçevesinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerine büyük önem veren AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, bu kez ilçede bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, AK Parti ve MHP teşkilat yöneticilerinin de hazır bulunduğu programlarda Çarşı Mahallesi'nde yer alan kahvehaneler, çay bahçeleri ve işletmeler ziyaret edildi.

İSTİKRARIN DEVAMI ÇOK ÖNEMLİ

Kahvehane ziyaretleri dışında ilçedeki işletmelerden alış veriş yapan vatandaşlarla da selamlaşan Yılmaz ve Turan, kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun oldu. 31 Mart'ta yapılacak olan mahalli idareler seçimleri için esnaflardan ve Kandıralı vatandaşlardan destek isteyen Yılmaz ve Turan, hayırlı ve bereketli kazançlar dilemeyi de ihmal etmedi. Esnaflar da ziyaretleri için Yılmaz ve Turan'a teşekkür ederek, istikrarın devamından yana olduklarını belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:40 Kaynak: Bültenler

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