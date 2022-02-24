Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

24.02.2022 17:05

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı Malatya'da iki esnaf arasında çıkan baltalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da iki esnaf arasında çıkan baltalı, bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Akbay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki esnaf arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek baltalı, bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda İ.K., M.K., İ.K. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olaya karıştıkları belirlenen N.Y. ile A .Y. gözaltın alındı.

Olay, yerinde inceleme yapan ekipler bir adet balta ile bıçak bulurken, işyerlerinde maddi hasarın oluştuğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

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Malatya, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esnafların baltalı bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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