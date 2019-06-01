Son Dakika Haberleri: Esnafların bayram beklentisi
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Esnafların bayram beklentisi

28 dakika önce

Fatsa Giyim Eşyaları Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasanın hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

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Fatsa Giyim Eşyaları Odaları Başkanı Cemal Paşalıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasanın hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirten Paşalıoğlu, "Tabii, bu durum esnaflarımızın sıkıntılı günler geçirmesine sebep oluyor. İşsizliğinde ortaya çıkmasıyla vatandaşlarımız bir takım sıkışıklar yaşıyor. Dünya genelinde yaşanılan global bir kriz söz konusu. Tüm durumlar ekonomiye direkt etki yapıyor. Yaşanılan kriz aylık değil yıllara yansımıştır. Geçmiş yıllarda da aynı kriz ortamları oldu. Umudumuz bu kriz ortamında tez vakitte sıyrılıp esnaflarımızın güçlü bir şekilde ticaretini yapmalarıdır. Esnaflarımız Ramazan Bayramı için hazırlıklarını gerçekleştirdiler ve bu bayramda iyi sezon geçirmek istiyorlar" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:20 Kaynak: İHA
Türkiye, Fatsa, Ramazan Bayramı, Güncel
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