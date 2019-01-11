Son Dakika Haberleri: Esnafların Zorunlu Kış Mesaisi

Esnafların Zorunlu Kış Mesaisi

42 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde esnaflar kışın dondurucu soğuğuna rağmen geç saatlere kadar müşterilerine hizmet veriyorlar.

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde esnaflar kışın dondurucu soğuğuna rağmen geç saatlere kadar müşterilerine hizmet veriyorlar.

Çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren Ceylanpınar esnafı kışın dondurucu soğuğuna aldırış etmeden ilçe halkına gece geç saatlerine kadar hizmet veriyor. İlçe halkına gece geç saatlerine kadar hizmet ettiklerini ifade eden pastane işletmecisi Ramazan Güven, "Özellikle bugünlerde havanın aşırı derecede soğuk olmasına rağmen geç saatlere kadar müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Özellikle İlçe halkının künefeye olan ilgisinden dolayı Allah'a şükür işlerimiz daha iyi bir duruma geldi. Soğukların devam etmesi halinde künefe satışlarımız artarak devam edecektir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Ceylanpınar, Güncel
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