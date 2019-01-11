Esnafların Zorunlu Kış Mesaisi
42 dakika önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde esnaflar kışın dondurucu soğuğuna rağmen geç saatlere kadar müşterilerine hizmet veriyorlar.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde esnaflar kışın dondurucu soğuğuna rağmen geç saatlere kadar müşterilerine hizmet veriyorlar.
Çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren Ceylanpınar esnafı kışın dondurucu soğuğuna aldırış etmeden ilçe halkına gece geç saatlerine kadar hizmet veriyor. İlçe halkına gece geç saatlerine kadar hizmet ettiklerini ifade eden pastane işletmecisi Ramazan Güven, "Özellikle bugünlerde havanın aşırı derecede soğuk olmasına rağmen geç saatlere kadar müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Özellikle İlçe halkının künefeye olan ilgisinden dolayı Allah'a şükür işlerimiz daha iyi bir duruma geldi. Soğukların devam etmesi halinde künefe satışlarımız artarak devam edecektir" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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