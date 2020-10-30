Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti

30.10.2020 17:44
Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Park'ın 50 dönümlük yıpranmış ve tahrip olmuş alanında yapılan yenileme çalışmaları sonrasında Sümer Park esnafları teşekkür ziyaretine gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a bir plaket takdim ettiler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Park'ın 50 dönümlük yıpranmış ve tahrip olmuş alanında yapılan yenileme çalışmaları sonrasında Sümer Park esnafları teşekkür ziyaretine gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a bir plaket takdim ettiler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Park'ın 50 dönümlük alanında değişim-dönüşüm çalışmaları başlatılmış ve yapılan yoğun çalışmalar sonrasında park güzel ve nezih bir görünüme kavuşturulmuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, "Sümer Parktaki esnaflarımızın bu inceliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz vatandaşımızın, esnafımızın, hemşerilerimizin şehirde rahat ve huzurlu yaşamalarını temin etmek için gerekli tedbirleri alarak hizmet üretmektir. Sümer Park kendi haline terk edilmiş ve yapılan yapı işlemlerinin de sağlıklı olmaması nedeniyle çabuk bozulmuş bir yapı formatındaydı. Büyükşehir Belediyesi olarak Sümer Park'ın 50 dönümlük yıpranmış ve tahrip olmuş kısmın bir an evvel yapılması noktasında ilgili arkadaşlara verdiğimiz talimat neticesinde çalışmalar başlatıldı. Park içerisindeki esnafımızın rahat etmesi, parkı kullanan vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu zaman geçirebilecekleri bir ortam hazırladık. Çalışmalarımız kapsamında 50 dönümlük alanda düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Toplam 85 dönümlük parkın geriye kalan 35 dönümlük alanında ise önümüzdeki yıl düzenleme çalışmaları yaparak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Park içerisinde hizmet veren müteşebbis kardeşlerimizin hizmet sunarken daha kaliteli ve nitelikli hizmet sunma amacıyla gerekli bütün çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yapılanların sürdürülebilirliği noktasında gerek bizim personellerimiz gerekse de burada bulunan esnaflarımızın gerekli hassasiyeti göstererek hizmet kalitesine dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. Sümer Park esnaflarımızın ziyaretleri ve ayrıca hazırladıkları plaket için teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetleri yapmaları temennisiyle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Sümer Park'a yapılan yenileme ve düzenleme çalışmaları için teşekkür ziyaretine geldiklerini belirten Yusuf Acet " Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, bey bizlere yardımlarını esirgemedi. Sağ olsun bizleri dinledi. Kendisinden Allah razı olsun. Bizlere yaptığı yardımların bundan sonrada devam edeceğini söyledi. Bizde Sümer Park esnafı olarak kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. Esnaf Fuat İnan, "Başkanımız bizim, esnafımızın ve halkımızın yanında. Yaptığı emeklerden dolayı Allah razı olsun. Biz başkanımıza Sümer Park esnafı olarak teşekkür etmeye geldik. Selahattin Gürkan Başkanımızdan Allah razı olsun teşekkürler" dedi.

Esnaf Halil Aldoğan da, "Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'dan Allah razı olsun bizi misafir etti kendisine teşekkür ettik. Bizim sıkıntılarımız ile ilgilendi. Her zamanda destek oluyor, çok teşekkür ediyoruz Belediye Başkanımıza" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Esnaf Ali Eren Çiçek ise "Selahattin Gürkan Başkanımıza teşekkür ederiz, Sümer Park'ta yaptığı rezerv çalışmalarından dolayı. Bizi çok iyi bir şekilde ağırladı ve gerekli şeyleri söyledi. Başkanımız gerçekten mütevazı ve doğruları söyleyen bir başkanımız. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi. Ahmet Yılmaz, "Başkanımız Sümer Park'ın bütün sorunlarını yenilemeyle birlikte tamamladı. Yeni bir park ve yeni bir proje şeklinde şuanda halkımıza güzel bir hizmet veriyoruz. Başkanımıza bizi misafir ettiği için ve dinlediği için teşekkür ediyoruz" dedi. Son olarak konuşan Esnaf Fatih keten ise, "Başkanımıza parkımıza yapmış oludğu hizmetlerden dolayı teşekkür etmeye geldik. Bizi ağırladıkları için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti
Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Depreme canlı yayında yakalandılar, korkuya kapılıp besmele çekmeye başladılar İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Kızılay Kan Merkezi yıkıldı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı Deprem sonrası enkaz altında kalan talihsiz kadın böyle çıkartıldı İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, korku dolu anları anlattı
Depremin şiddetini gözler önüne seren tablo! 7 katlı binanın depremden önceki ve sonraki hali Depremin şiddetini gözler önüne seren tablo! 7 katlı binanın depremden önceki ve sonraki hali         
17:46
TFF Başkanı Özdemir: Birçok takım İzmir'e gitmek üzereydi, hemen karar vermeliydik TFF Başkanı Özdemir: Birçok takım İzmir'e gitmek üzereydi, hemen karar vermeliydik         
17:27
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Fatih Terim: Mesut Yılmaz, İyi bir dost ve Galatasaraylıydı Fatih Terim: Mesut Yılmaz, İyi bir dost ve Galatasaraylıydı         
17:16
İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı         
16:52
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı         
16:51
İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi İzmir'de deprem sırasında gelgit oluştu, tekneler sürüklendi         
16:19
İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü İzmir'deki deprem sonrası tsunami paniği! Cadde ve sokaklar göle döndü         
15:51
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç Son dakika: İzmir'i sallayan depremde bazı binalar yıkıldı! Gelen görüntüler korkunç         
15:18
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 17:54:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaflarından Başkan Gürkan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei