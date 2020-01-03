Esnaflığı bıraktı istiridye mantarı üretiyor - Son Dakika

NİĞDE'de uzun yıllar mobilya dükkanı işleten Aytekin Oral (56), emekli arkadaşı Muharrem Onay ile istiridye mantarı üretiyor. İki ortağın kurduğu tesiste 8 kadına istihdam sağlanırken, 3 ton mantar üretimi yapılıyor.

Niğde'de yaşayan Aytekin Oral, astsubay emeklisi arkadaşı Muharrem Onay ile birlikte Kemerhisar Belediyesi Ulukışla yolu üzerinde 300 metrekare tam elektronik sistemli tesis kurdu. 8 kadına istihdam sağlanan tesiste sezonda 3 ton istiridye mantarı üreten iki ortak, mantarları kentteki marketlerin ve manavların yanı sıra Ankara, Kayseri, Aksaray'a göndermeye başladı.