Esnafta KDV indirimi memnuniyeti - Son Dakika

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak vergi indirimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak vergi indiriminden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KDV indiriminin pandemiden en çok etkilenen hizmet sektöründeki esnafı çok rahatlatacağını ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnafın mali yükünün azalacağını ve bu hizmetlere olan talebin de canlanacağını kaydetti.

Vergi indiriminin talebi artıracağını ve bununla birlikte vergi gelirlerinin de artacağını kaydeden Gür, desteklerin esnaf için çok önemli olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Artık verilen hizmetlerin fiyatı ucuzlarken esnafın da vergi yükü azalmış olacak. Bununla beraber, bu sektörlerde vatandaşın talebi artacak ve esnafın rekabet gücü artmış olacak. Yılsonuna kadar geçerli olan bu indirimlerin kalıcı olmasında büyük fayda var. Vergi oranı azalmakla beraber talep artışı, vergi gelirlerini de artıracaktır. Dolayısıyla hem esnafımız hem vatandaşlarımız hem de devletimiz kazanacak."

ÇESOB Başkanı Recep Gür, pandemi döneminde esnaf ve sanatkarları destekleyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Çorumlu esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür etti.

Bilindiği üzere iş yeri kira stopajı yüzde 20'den yüzde 10'a, yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde ki KDV ise yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti. Ayrıca, KDV oranı yüzde 8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde de KDV yüzde 1'e indirilmişti. - ÇORUM