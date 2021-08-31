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Esnafta okul heyecanı başladı - Son Dakika

Esnafta okul heyecanı başladı

31.08.2021 13:27

Esnafta okul heyecanı başladı 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacak olması sebebiyle veliler okul kıyafeti satan dükkanlara akın ediyor.

Esnafta okul heyecanı başladı

BALIKESİR - 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacak olması sebebiyle veliler okul kıyafeti satan dükkanlara akın ediyor. İşletmeciler, velilere daha uygun fiyatla ürün verebilmek için bu yıl zam oranlarını yüksek tutmadı.

6 Eylül'de okulların açılacak olması dolayısı ile veliler okul hazırlıklarına başladı. Okul kıyafeti satan dükkanlar veliler tarafından yoğun bir ilgi görüyor. İşletmeciler ise okulların açılmasının sevincini yaşadığını belirterek pandemi sebebiyle her kesimin etkilendiğini bu sebepten ötürü de okul kıyafetlerinde zam oranlarını düşük tutarak müşteriye en uygun fiyattan kıyafet vermeye çalıştıklarını söylediler. Geçtiğimiz yıla göre bu sene yoğunluğun çok fazla olmadığını aktaran Erol Tanık: "Bu sene yoğunluk yavaş yavaş başlıyor. Geçen seneki yoğunluk bu sene yok. Yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de açılmasıyla beraber velilerin kafasında soru işaretleri var. Veliler daha kararlarını verebilmiş değiller. Önce bir okula gidelim, pandemiden dolayı durum nasıldır diye düşünüyorlar ve okula gittikten sonra karar veriyorlar. Onun dışında velilerimizin diğer kısmı da sıkışıklığa kalmamak için alıyor. Fiyatlarımız geçen seneye göre 10 lira kadar zamlandı. Bunda yapacak bir şeyimiz yok. Geçen sene 38 liraya aldığımız bu sene 65 lira civarında alıyoruz. Müşterilerimize rakamları söylerken de çok cüzi rakamlar vermeye çalışıyoruz. Fiyatları çok yüksek söylememeye çalışıyoruz. Müşteriye fiyat yine de çok geliyor. Orta bir fiyat vermeye çalışıyoruz. Aslında fiyatlar çok daha fazla yüksek. Burada ürünlerimizi satarken müşteriyle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Sonuçta müşteri ürünü para verip alacak ve kullanacak. Çok pahalı geliyor. Ama yapacak bir şey yok. Fiyatlar çok yükseldi. Bu sadece bizim okul kıyafetlerinde değil genel olarak fiyatlarda bir yükselme mevcut" dedi.

Öte yandan işlerinin yolunda olduğunu ve fiyatlarını müşterilerine ucuz verdiğini belirten Bülent Yıldız, pandemi sebebiyle sıkıntılı dönem yaşadıklarını bu yüzden de fiyatlarında zam yapmadıklarını aktardı. Bülent Yıldız sözlerine şu şekilde devam etti: "Şuanda genel olarak insanların okul kıyafetlerine bakış açısı iyi. Pandemi döneminde alınan kıyafetler şuanda birçok çocuğumuzun üzerine tam olmadığı için müşterilerimiz ilk olarak kısa kollu ve pantolon olmak üzere başlangıç kıyafetlerini alıyorlar. Kış aylarında da okulların açık olup olmayacağı konusunda velilerimizin bir tedirginlikleri var. İnşallah bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi okullarımız açık tutulur. Okullar açık olursa bizler de inşallah kışlık ürünlerimizi satarız. Hammaddeden kaynaklı genel bir sıkıntı vardı. Bunun sonucunda da fiyatlar biraz yükseldi. Ama biz okul kıyafeti üreticileri olarak geçen sene zaten pandemiden dolayı sıkıntılı bir dönem yaşadık o yüzden de bu sene fiyatlarımıza büyük bir zam yapmadık. Vatandaşları düşünerek fiyatları daha ekonomik boyutlara çekmeye çalışıyoruz. Uygun fiyatlarda insanların kıyafet alım konusunda çok sıkıntı çekmeden okullara kıyafetli bir şekilde gitmesi için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımız bu pandemi sürecinde olduğumuz için daha kısa sürede gelip kıyafetlerini alırlarsa memnun oluruz. 15 günden beri de okul kıyafeti satıyoruz. Kıyafet almak için gelen müşterilerin yoğunluk oluşturmaması için erkenden alması hem bizim hem kendi sağlıkları açısından daha iyi olacaktır. Onun için gelip bir an önce kıyafetlerini almalarını bekliyoruz. Okulların açıldığı dönemde çok büyük bir yoğunluk oluyor. Hem kendileri hem de bizim için bu sıkıntılı bir dönem yaşatabilir.

Esnafta okul heyecanı başladı
Esnafta okul heyecanı başladı
Esnafta okul heyecanı başladı
Esnafta okul heyecanı başladı
Esnafta okul heyecanı başladı
Esnafta okul heyecanı başladı
Esnafta okul heyecanı başladı

Pandemi, Eylül, Okul, Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Esnafta okul heyecanı başladı - Son Dakika


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