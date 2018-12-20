Esnafta 'YARAR' Heyecanı

Merkezde esnaf ziyaretlerini büyük ölçüde tamamlayan MHP adayı Yarar'ın esnafı yakından ilgilendiren, şehir-üniversite bütünleşmesine zemin hazırlayacak şehir merkezine öğrenci yurtları projesi büyük heyecan yarattı.

ÜRETKEN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar, yerel seçim kapsamında şehir merkezinde esnaf ziyaretlerini büyük ölçüde tamamlamış durumda. Hürriyet, Zafer, İzmir, Ankara, Bankalar ve Ankara caddesinde bir dizi esnaf ziyaretinde bulunan MHP Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar, esnaflara yönelik projesini de anlatması esnafta büyük heyecan yarattı. Esnaf ve işyerlerinde ziyaret eden MHP'li aday Yarar, vatandaşları 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'ye destek vermelerini istedi. Gittiği tüm işyerlerinde büyük bir ilgiyle karşılanan Yarar, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyip projeleri hakkında bilgiler verdi. Belediyecilik hizmetlerine yeni bir anlayış getirmeye hazırlandıklarını belirten Yarar, "Birlik ve beraberlik içinde gayret gösteren arkadaşlarımızla çok çalışarak, Kırıkkale'mizi inşallah MHP'nin üretken belediyecilik anlayışıyla buluşturacağız. Her kapıyı çalıp herkesle kucaklaştık. Kırıkkale'miz için birbirinden güzel projelerimiz var" ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİ YURTLARI PROJESİ ESNAFTA HEYECAN YARATTI

MHP Belediye Başkan adayı Yarar'ın esnaf ziyaretlerinde şehir-üniversite kaynaşmasının zeminini hazırlayacak şehir merkezine 'Öğrenci Yurtları Projesi' esnafta büyük heyecan yarattı. Ziyaretlerinde proje hakkında bilgi veren MHP'li aday Yarar "Her geçen gün büyüyen, günümüzde 40 bin öğrenci kapasitesine ulaşan Kırıkkale Üniversitesi ile şehrimizin bütünleşmesi, bu potansiyelden şehir esnafımızın da yararlanması yadsınamaz bir konudur.Hemşehrilerimiz bizi göreve getirirse, esnafımızın bu beklentisini karşılayacak, aynı zamanda öğrencilerimizin ucuz konaklamasını sağlayacak şehir merkezimize Öğrenci Yurtları Projesini hayata geçireceğiz. Bu vesileyle şehir-üniversite bütünleşmesi sağlanacak, ticaret akışı hızlanacak, hem öğrencilerimiz hem de esnafımız kazanacak" diye konuştu.

ESNAFTAN YARAR'A TEŞEKKÜR

MHP'li aday Yarar'ın açıkladığı Öğrenci Yurtları Projesi esnafta da olumlu karşılık buldu. Günümüzde BEDAŞ'ın kullandığı alanda bulunan sadece bir fakültenin şehre nasıl hareketlilik getirdiğinin bilincinde olduklarını ifade eden esnaflar "Biz yıllardır Üniversitemizden şehrimizin yeterince yararlanamadığını dile getirip durduk. Tüm esnaf arkadaşlarımız bu durumdan şikayetçiydi. Bir belediye başkanı adayımızın şehir esnafını düşünerek proje hazırlaması çok güzel bir durumdur. Şehir esnafını düşünerek proje hazırlayan MHP Kırıkkale Belediye Başkanı Adayımız Serdar Yarar'a bu yakınlığından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.