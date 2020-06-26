Esnaftan 3 aylık kira alınmayacak - Son Dakika

Esnaftan 3 aylık kira alınmayacak

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin,"Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pandemi sürecinde faaliyetlerini durduran belediye mülklerinde kiracı olan esnaftan 3 ay kira alınmayacak" dedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin,"Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pandemi sürecinde faaliyetlerini durduran belediye mülklerinde kiracı olan esnaftan 3 ay kira alınmayacak" dedi.

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Alaplı Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç ve yönetim kurulu üyeleri Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Tekin, ziyarette yaptığı konuşmada, Pandemi süresince esnaflarımızın her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pandemi sürecinde faaliyetlerini durduran belediye mülklerinde kiracı olan esnaflarımızdan 3 ay kira alınmayacağını belirten Tekin, "Bilindiği üzere koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı bazı işyerlerinin faaliyetlerini geçici süre durdurmuştu. Alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Bu süreçte belediyemizin kiracıları da aynı sıkıntıları yaşadı.Belediye encümeninden aldığımız kararla Yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında pandemi sürecinde faaliyetlerini durduran belediye mülklerinde kiracı olan 40 esnafımızdan 3 ay kira almayacağız. Belediye olarak pandemi süresince her zaman esnaflarımızın yanlarında olduk. Normalleşme süreciyle birlikte belirlenen kurallara uyarak işlerine devam eden esnaflarımızın en kısa sürede zor günleri atlatmasını temenni ediyoruz."


Alaplı Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç ise, Pandemi süresince esnafların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pandemi sürecinde faaliyetlerini durduran belediye mülklerinde kiracı olan esnaflarımızdan Resmi Gazetede yayınlanan genelgeye göre Belediyemiz 3 ay boyunca kira almayacak. Belediye mülklerinde kiracı olan 40 esnafımız faaliyet gösteriyordu. Bu konuda Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Koronavirüs, Nuri Tekin, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaftan 3 aylık kira alınmayacak - Son Dakika

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