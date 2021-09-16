Esnaftan Başkan Batur'a destek teşekkürü - Son Dakika

34. Ahilik Haftası'nı kutlamak için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemiden en büyük yarayı alan esnafa yerel yönetim olarak ellerinden gelen katkıyı sunduklarını söylerken, Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu, " Konak Belediyesi'nden ne talep ettiysek destek geldi. 'Pandemi sürecindeki zor dönemlerinizde sizin arkanızdayız, sizin için ne yapabiliriz?' düşüncesini bize aktarması, bize güç verdi, kuvvet verdi" diye konuştu.

Batur, birliğe bağlı oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftası'nı kutlayarak, hayırlı işler dileğinde bulundu. Yaşanan pandemi sürecinden en çok esnafın etkilediğini söyleyen Batur, "Esnafımız zor günler geçiriyor. En büyük dileğimiz bir an evvel düzlüğe çıkmaları. Yerel yönetim olarak biz de bunun için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz; çünkü esnafın düzlüğe çıkması demek, ekonominin de tekerleklerinin dönmesi demek" diye konuştu. Konak Belediyesi'nin esnafla her zaman yan yana olduğunu vurgulayan Batur, "Esnaflarımızın istekleri biz için emir telakki edilir. Haftanız kutlu olsun. Sağlık, huzur içinde, hayırlı işleriniz olsun" dedi.

"İyi ki varsınız" mesajı

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da, Başkan Batur'un ekibiyle birlikte kendilerini ziyaret etmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını "Ayaklarınıza sağlık. En çok esnafımızın bulunduğu, esnaf odalarımızın merkezlerinin bulunduğu bir ilçenin belediyesi olarak, Konak Belediye Başkanı olarak bizleri ziyaret etmenizden son derece memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim" sözleriyle ifade etti. Başkan Batur'la uzun süredir abi kardeş gibi olduklarını da dile getiren Mutlu, esnaf ve sanatkârlar adına tüm odalarla, tüm meslek gruplarıyla ilgili olarak Konak Belediyesi'nden ne talep ettilerse destek geldiğini vurguladı. Mutlu, pandemi sürecinde kendilerini sık sık ziyaret eden Batur'un "Sizler için ne yapabiliriz?" diye sorduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecindeki zor dönemlerinizde 'sizin arkanızdayız, sizin için ne yapabiliriz?' düşüncesini bize aktarması bize güç verdi, kuvvet verdi. Zorda olanları ziyaret ettik, erzak paketleri verdik, Kemeraltı'nda maskeler, hijyen maddeleri dağıttık. Başta Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yapılacak her projede Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un, ekibinin, meclis üyelerinin ne talebi olursa esnaf teşkilatı olarak, birlik başkanı olarak, 129 meslek odası olarak arkanızda, yanınızdayız. Bundan sonra da bize ne görev düşüyorsa sizinle birlikte olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İyi ki varsınız. Sizden güç alıyoruz, destek alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz."