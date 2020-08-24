Esnaftan, Başkan Beyoğlu'na teşekkür - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na, yapılan hizmetler ve çalışmalar nedeniyle esnaf teşekkür etti.

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Beyoğlu, Koşuyolu bölgesinde esnaf ve vatandaşlar, belediye tarafından yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sırasında caddede karşılaştığı vatandaşlara ve esnafa koronavirüs tedbirlerine uymaları için uyarılarda bulunan Beyoğlu, vatandaşların yapılan hizmetleri beğenmesinin moral ve motivasyonlarını artırdığını belirtti.

Beyoğlu, "Belediyeler, vatandaşların hizmeti en kolay yoldan alabileceği yerlerdir. Bu makamlar mazeret üretme yerleri olmayıp pratik yollarla çözüm üretme yerleridir. Hemşehrilerimizi yapılan hizmetlerden dolayı mutlu ve memnun görünce daha çok çalışmaya odaklanıyoruz. Halkımıza daha çok ulaşacağız, daha çok çözüm üretip milletimizi mutlu edeceğiz. Hizmet, sosyal ve gönül belediyeciliğinden asla taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.