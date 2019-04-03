Son Dakika Haberleri: Esnaftan Başkan Tahmazoğlu'na Sevgi Seli

Esnaftan Başkan Tahmazoğlu'na Sevgi Seli

44 dakika önce

31 Mart yerel seçimlerin ardından esnafa teşekkür ziyaretlerinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na Almacı Pazarı esnafı sürpriz bir hayırlı olsun organizasyonu düzenledi.

Esnaftan Başkan Tahmazoğlu'na Sevgi Seli, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerin ardından esnafa teşekkür ziyaretlerinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na Almacı Pazarı esnafı sürpriz bir hayırlı olsun organizasyonu düzenledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, mahalli idareler seçimlerinde kendisine destek veren esnafı ziyaret etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Almacı pazarındaki esnaf tarafından türkülerle ve şarkılarla karşılanıp konfetiler patlatıldı.

Durmak yok yola devam

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın çok büyük desteğini aldıklarını belirterek,"31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Gaziantep halkı kendine yakışanı yaptı. Üçüncü defa Şahinbey'de bize yola devam dedi. %60'ın üzerinde çok büyük bir destek verdi. Bu anlamda tüm halkımıza ve esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden yeniden Bismillah diyerek, yola devam edeceğiz. Rabbim en güzel hizmetleri hep birlikte yapmayı nasip eylesin" dedi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:19 Kaynak: İHA

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