Esnaftan belediye başkanına pankartlı tepki

Denizli'nin Buldan ilçesinde 19.'su gerçekleştirilecek olan 'Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali'nde esnaf astıkları pankart ile Belediye Başkanı Mustafa Şevik'i protesto etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 19.'su gerçekleştirilecek olan 'Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali'nde esnaf astıkları pankart ile Belediye Başkanı Mustafa Şevik'i protesto etti. Esnaf, ilçede Alanyazı Meydanı'na 'Yine de Çaresizler Çarşısı, Kapatıyoruz' yazılı pankart astı.



19. Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali'nde esnafın astığı pankart dikkat çekti. Festival öncesi Buldan Belediyesi tarafından festival organizasyonu için toplantıya çağrıldıklarını dile getiren ve ismini vermek istemeyen esnaf katıldıkları toplantılarda Yukarı Çarşıya stantların kurulacağı, bölgenin festivalde canlandırılması için dışarıdan gelen esnafın bu bölgeye aktarılacağı sözü verilmesine rağmen hiçbir faaliyet gösterilmediğini kaydettiler. Esnaf, "Her gün işyerimizi açıp, helal yolla ticaret yapıp, vergimizi de ödeyip devletimize her zaman destek oluyoruz. Ancak bu yapılan daha doğrusu yerine getirilmeyen sözlerle bizler cezalandırılıyoruz. Bizim ne suçumuz var? Belediye Başkanı Mustafa Şevik, yapılan toplantılarda bizlere destek vereceklerini, bu bölgenin ölü kalmasından üzüntü duyduğunu bize defalarca söylemesine rağmen bu yılda değişen hiçbir şey olmadı. Bizler de kendimizi bu pankartla duyurmak istedik. Bu çarşı Çaresizler Çarşısıdır. 'Yine de Çaresizler Çarşısı, kapatıyoruz' diyoruz" ifadelerini kullandılar. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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