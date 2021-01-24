Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi - Son Dakika

Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi

24.01.2021 10:29
Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Bendevi Palandöken, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi. Görüşmede Palandöken, Erdoğan'a Kovid-19 sebebiyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkârların sorunları aktardı ve 6 maddelik öneri de bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Erdoğan'a, dün Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde esnaf ve sanatkarın sıkıntılarını anlattığını ve çözüm önerilerine ilişkin 6 maddelik bir dosya sunduğunu bildirdi. Görüşmenin çok olumlu bir havada geçtiğini ifade eden Palandöken, esnafın sorunlarının çözümüne yönelik ilk kabine toplantısında gerekli adımların atılacağına inandığını kaydetti.

"KREDİLER ERTELENSİN"

Sunduğu dosya içeriği hakkında bilgi veren Palandöken, salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitlerinin bir yıl süre ile faizsiz ertelenmesini, kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara da en az 1 yıl ödemesiz faizsiz kredi desteği sağlanmasını talep ettiklerini belirtti.

Palandöken, dosyadaki diğer maddeleri şöyle sıraladı:

  • Esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan doğrudan nakit ve kira desteği kapsamı genişletilerek devam ettirilmelidir.
  • Sosyal güvenlik prim ödemeleri ile vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl süre ile faizsiz ertelenmelidir.
  • Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet, kafe, kır bahçesi, elektronik oyun salonları, bilardo salonları ve halı saha işletmecileri ile hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi işletmelere müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyetlerinin başlamasına olanak sağlanmalıdır.
  • Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı sağlanmalıdır.
  • Sigorta prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine imkan sağlayan uygulama 1 yıl süreyle uzatılarak devam ettirilmelidir."
Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi

Esnaf ve Sanatkarlar, Vahdettin Köşkü, Kredi, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi - Son Dakika Ekonomi


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