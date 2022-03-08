Esnaftan dövize yazılı tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Esnaftan dövize yazılı tepki

08.03.2022 11:22
Esnaftan dövize yazılı tepki

Eskişehir'de bir esnaf, dükkanın camına astığı yazı ile döviz artışından yaşanan suni fiyat artırımlarına tepki gösterdi.

Eskişehir'de bir esnaf, dükkanın camına astığı yazı ile döviz artışından yaşanan suni fiyat artırımlarına tepki gösterdi.

Eskişehir'de bir nalbur dükkanının camında asılı olan 'Yüksek dövize inat, tüm ürünlerimiz eski fiyat' yazısı vatandaşların dikkatini çekiyor. Dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşlardan olumlu tepkiler alan yazı, dükkan sahibi tarafından dövizde yaşanan artışlardan dolayı fahiş fiyat artırımı yapan esnaflara dikkat çekmek adına asıldı. Yazının asılmasıyla birlikte dükkan sahibi Nejdet Aydoğdu, vatandaşlara karşı daha dürüst bir ticaret yapabilmek adına yazıyı astıklarını söyledi.

"HERKES BİRBİRİNE YARDIMCI OLMALI"

42 yıldır nalbur dükkanı sahibi olan Nejdet Aydoğdu, insanların 6 aydır fiyatlarda yaşanan oynamalardan çok bunaldığını belirtti. Dövizde yaşanan değişiklikleri bazı esnafların çok fazla suistimal ettiğini belirten Aydoğdu, "Bizim sektörümüzde yer alan ürünlere son zamanlarda yüzde 100'e yakın zamlar geldi. Biz bu zamları fiyatlarımıza yansıtmıyoruz. Fiyatlarımıza dövize bağlı olarak arttırmıyoruz. 6 ay öncesinin fiyatlarıyla vatandaşlarımıza satış yapıyoruz. Malzemelerimizde minimum karlarla etikete yansıtıyoruz. Bunun sebebi de vatandaşlarımız rahatça alışveriş yaptıklarında biz çok mutlu oluyoruz. Müslüman bir ülkede yaşıyorsak dürüst şekilde ticaret yapmalıyız. Müslüman Müslümanı aldatmamalıdır. Herkes birbirine yardımcı olmalı. Diğer esnaflardan da aynı uygulamayı bekliyoruz" dedi.

(Güvenç Açaroğlu/ İHA)

Esnaftan dövize yazılı tepki
Esnaftan dövize yazılı tepki

YORUMLAR
500
Esnaftan dövize yazılı tepki Esnaftan dövize yazılı tepki Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı Çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi başladı

Eskişehir, alışveriş, Esnaf, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaftan dövize yazılı tepki - Son Dakika


Son Dakika
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
11:01 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bülent Ersoy derdini dile getirdi: Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: Esnaftan dövize yazılı tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement