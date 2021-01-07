Esnaftan Erdoğan'da destek teşekkür - Son Dakika

Esnaftan Erdoğan'da destek teşekkür

07.01.2021 22:04
Esnaftan Erdoğan'da destek teşekkür, System.String[]

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit, pandemi sürecinde esnafa başta kira olmak üzere verilecek destek paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KÜTESOB) Başkanı İbrahim Yiğit, pandemi sürecinde esnafa başta kira olmak üzere verilecek destek paketini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Yiğit'i belirli sürelerde ziyaret ederek, destek paketiyle alakalı bilgi alış verişinde bulundular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi sürecinde maddi sıkıntı içerisinde olan esnafa 3 ay boyunca kira desteği aylık bin TL verileceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Yiğit "Desteklerinden dolayı şahsım ve esnaflarım adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Şehrimizde il ve ilçe Belediyeleri kiracılarından Salgın sebebi ile kapalı olup iş yapamayanlardan Hiç kira alınmayacağını, Salgından etkilenip ticarethaneleri açık olan esnaflardan yüzde 50 oranında kira indirimi yapıldığını kaydetti.

Ceyhun, konuşmasını şöyle sürdürdü, "14 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile çıkartılan genelgeyle belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların ittifak hakkı kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağlayan karar neticesinde şehrimizde merkez ve ilçe belediyelerimizin kiracısı olan esnaf hemşehrilerimizden tamamen, kapalı olanlardan sıfır kira ücreti, salgından etkilenen esnaf hemşehrilerimizden de yüzde 50 indirim yapılması, ayrıca kiracı olan esnafımıza aylık 500 TL kira desteği ve 3 ay boyunca etkilenen esnaflarımıza 1000 TL destek paketinin çıkması Salgınla mücadele verdiğimiz bu zor süreçte esnaf hemşehrilerimize bir nebze nefes olmuştur. Milletvekillerimiz ve teşkilatımız ile birlikte şehrimizin dört bir yanında yapmış olduğumuz esnaf ziyaretlerinde kıymetli esnaf hemşehrilerimizle ve esnaf odası başkanlarımızla sürekli istişare halinde olup sorunları ile alakalı çözüm yolları üretmekteyiz." - KÜTAHYA

Esnaftan Erdoğan'da destek teşekkür
Esnaftan Erdoğan'da destek teşekkür
Esnaftan Erdoğan'da destek teşekkür

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kütahya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaftan Erdoğan'da destek teşekkür - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika: Trump'ın kabinesinden ilk istifa! Ulaştırma Bakanı Elaine Chao görevini bıraktı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınanlar serbest bırakıldı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı
2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var 2020'nin en popüler kadın oyuncuları açıklandı! Listede sürprizler var         
22:10
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Mesut Özil, transferi önümüzdeki günlerde netleşir Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Mesut Özil, transferi önümüzdeki günlerde netleşir         
22:02
Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum         
21:50
Karı-koca, 6 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Karı-koca, 6 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
21:32
Boğularak öldürüldüğü anlaşılan Aleyna Çakır'ın babası: Evladınızın toprağını kokladınız mı? Boğularak öldürüldüğü anlaşılan Aleyna Çakır'ın babası: Evladınızın toprağını kokladınız mı?         
20:31
ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı         
20:05
4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi         
18:09
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 22:45:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esnaftan Erdoğan'da destek teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei