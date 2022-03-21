ESNAFTAN 'HARAÇ' ALAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA - Son Dakika
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ESNAFTAN 'HARAÇ' ALAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA

21.03.2022 21:25

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, esnafa baskı yapıp haraç alan suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, esnafa baskı yapıp haraç alan suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar ilçesinde son dönemde İstanbul'dan yanında getirdiği kişilerle, bölge esnafı üzerinde baskı kurarak haraç aldığı iddia edilen, para vermeyi kabul etmeyen iş yerlerinde huzursuzluk çıkaran ve iş yerlerine silahla ateş ettiren Emrah A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, 15 Mart'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, suç örgütü lideri Emrah A.'nın yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi. (DHA)

ESNAFTAN 'HARAÇ' ALAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA
ESNAFTAN 'HARAÇ' ALAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA
ESNAFTAN 'HARAÇ' ALAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA
ESNAFTAN 'HARAÇ' ALAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA
ESNAFTAN 'HARAÇ' ALAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA
ESNAFTAN 'HARAÇ' ALAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA
ESNAFTAN 'HARAÇ' ALAN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDA 9 TUTUKLAMA

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İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama İzmir'de esnaftan haraç alan suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı Suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

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Kaynak: DHA

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