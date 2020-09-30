Esnaftan haraç toplayan çeteye İstanbul merkezli 4 ilde operasyon - Son Dakika

İstanbul Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde esnafları tehdit edip haraca bağladıkları iddiasıyla aranan 36 şüpheliden aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 31 kişi İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Silahlı suç örgütü üyelerinin terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları tespit edilirken, bir çete üyesinin ise yaşı küçük çocuğa cinsel taciz suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütü çetesine mensup kişilerin, Sancaktepe ve Çekmeköy'deki halk ve esnaf üzerinde hakimiyet kurmak için şiddet uygulayıp korku oluşturarak haksız kazanç sağlayana iki hasım çeteyi takibe aldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün sabaha karşı operasyon için düğmeye basıldı. İki ayrı çetenin liderleri; K. Y. ve V. Ş.'nin de aralarında olduğu 36 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir, Tuzla ve Silivri ilçeleri ile Çorum, Muğla ve Gaziantep'te toplam 52 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet ekipleri, 32 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 12 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, değişik çapta 550 dolu fişek, 28 adet dolu kartuş, 1 tabanca susturucu aparatı, 1 lazer aparatı, 1 seyyar dipçik, 1 polis rozeti ve kelepçe, kurşun geçirmez 2 balistik yelek, bir miktar uyuşturucu madde, zorla imzalatıldığı tespit edilen 13 milyon 538 bin 240 TL değerinde 27 adet farklı şahsa ait çek-senet ele geçirildi.

ESNAF VE VATANDAŞLARA BASKI VE ŞİDDET UYGULAYIP İŞ YERLERİNİ DEĞERİNİN ALTINDA YA DA BEDELSİZ ALMIŞLAR

İddiaya göre bir biriyle hasım oldukları belirlenen iki ayrı çete üyelerinin, haksız kazancı elde etmek için esnafın iş yerlerini kurşunladıkları ve iş yeri sahiplerini silahla yaralayarak zorla çek-senet imzalattıkları tespit edildi. Çetenin, baskı uyguladıkları iş yerlerini değerinin çok altında ya da bedelsiz almaya çalıştıkları ileri sürülürken, silahlı suç örgütü üyelerinin tehditlerinden dolayı esnafın adli mercilere başvurmasını engelledikleri de ifade edildi. Ayrıca örgüte finans sağlamak için silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen ve bölgede sürekli birbiriyle çatışma halinde oldukları belirlenen çete lideri K.Y. ve V.Ş.'nin yürüttüğü iki farklı suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda, çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.

ÇETE LİDERİ VE KARDEŞİNİN PKK ÜYELİĞİNDEN SUÇ KAYDI VAR

Organize suç örgütü liderlerinden V. Ş. ile aynı çete içinde yer alan ve geçmiş dönemde yaşı küçük erkek çocuğuna "cinsel istismar" suçu nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan H. Ş.'nin, bölücü terör örgütü PKK/KCK ile de irtibatları olduğu ortaya çıktı.

Çete elebaşının kardeşi, yaşı küçük çocuğa cinsel tacizden tutuklu

Örgüt üyeliğinden suç kayıtları tespit edilen V. Ş., Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirilirken, 'cinsel istismar' suçundan cezaevinde bulunan kardeşi H.Ş.'nin de "terör örgütü üyeliğinden" polisiye soruşturma geçirdiği anlaşıldı.

Düzenlenen operasyon anı ve ele geçen silahlar, polis kameralarınca da kaydedildi.

Ele geçirilen küçük çaplı mühimmat, emniyette sergilenirken, gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü kaydedildi.

(İHA)