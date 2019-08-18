Son Dakika Haberleri: ESNAFTAN İMAMOĞLU'NA SİTEM: BAŞKANIM DÜN KİMSEYE NEDEN ULAŞAMADIK
Son Dakika Güncel Haber

ESNAFTAN İMAMOĞLU'NA SİTEM: BAŞKANIM DÜN KİMSEYE NEDEN ULAŞAMADIK

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Eminönü'nde esnafı ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Eminönü'nde esnafı ziyaret etti.
İmamoğlu ilk olarak Eminönü'nde bulunan alt geçitteki çarşı esnafını ziyaret etti. Dün etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınında zarar gören çarşı esnafının sorunlarını dinleyen İmamoğlu, zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu.
"NEREDESİNİZ BAŞKANIM"
Bir esnaf İmamoğlu'na sitem etti. Esnaf, "Başkanım dün kimseye neden ulaşamadık" dedi. Aynı esnaf, "Bir tane zabıta gelsin de bizimle ilgilensin. Şuranın elektriğini bile kestiremedik. Neredesiniz başkanım. Gerekirse bir sandalye atıp burada oturun" dedi.
İmamoğlu da "Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız" diye konuştu. Ekrem İmamoğlu, meteorolojiden yağmur uyarısının geç geldiğini söyledi.
"MADDİ MANEVİ YANINIZDAYIZ"
İmamoğlu tek tek esnafın sorunlarını dinlerken yaraların en kısa sürede sarılacağının sözünü verdi. İmamoğlu, " Şimdi arkadaşlara talimat verdim, her iki çarşıda da bizim bir ekibimiz burada olacak, tespit ve esnafla bir gözlem yapacak. Yani maddi manevi yanınızdayız" şeklinde konuştu. Yağmurda zarar gören her iki alt geçit çarşısını da gezen İmamoğlu daha sonra beraberindeki heyetle birlikte kapalı çarşıyı da gezerek incelemelerde bulundu.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UNKAPANI'NIN "CİCİ BABA"SIYDI... SELDE HAYATINI KAYBETTİ
Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum! Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Ege bölgesindeki 4 yangınla ilgili açıklama Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni açıklaması: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 16:26:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ESNAFTAN İMAMOĞLU'NA SİTEM: BAŞKANIM DÜN KİMSEYE NEDEN ULAŞAMADIK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]