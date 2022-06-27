Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Köylerdeki ve merkezi konumdaki ev ve işyerlerini su basmasına karşı işyeri sahipleri, iş yerlerini farklı teknikler kullanarak korumaya çalıştı. Bazı esnaflar işyerlerinin kapılarına silikon çekerek sele karşı tedbir almaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Gökçebey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esnaftan iş yerlerine sele karşı silikonlu önlem - Son Dakika

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