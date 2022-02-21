Üye Girişi
Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması - Son Dakika

Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması

21.02.2022 17:59
Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması

Mersin'in Erdemli ilçesini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı gezerek sohbet edip yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

Mersin'in Erdemli ilçesini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafı gezerek sohbet edip yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Esnaftan biri ise Akşener'e mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri varsa düzenlenip devam edilmesi üzerine çalışma yapılmasını önerdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener programı kapsamında Mersin'e geldi. İlk önce Erdemli ilçesine geçen Akşener, burada esnaf ziyareti yaptı. Pandemi ve son günlerde yaşanan zamlarla ilgili etkileri soran Akşener, esnafın sıkıntılarını dinledi. Esnaftan biri ise Akşener'e mevcut Cumhurbaşkanlığı sisteminin eksiklikleri varsa düzenlenip devam edilmesi üzerine çalışma yapılmasını önerdi. Öneriyi dikkate alacaklarını belirten Akşener, bu durum hakkında da istişarede bulunacağını kaydetti. Bir lokantada tantuni pişirip yiyen Akşener, daha sonra yola kurulan kürsüye çıkıp vatandaşlara hitap etti.

2 yıldır esnaf ziyareti yaptığını aktaran Akşener, esnafın bu ülkenin bel kemiği olduğunu ziyaretlerini aynı şekilde sürdüreceğini dile getirdi.

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız/İHA)

Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması
Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması
Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması
Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması

YORUMLAR
500
İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya? İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya? İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnaf ziyaretinde bulundu Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması

Meral Akşener, İYİ Parti, Mersin, Esnaf, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:30 Döner Kardeşler'in davasında mahkeme kararı açıklandı! Emirhan Döner'e 7 suçtan 44 yıl hapis cezası verildi
18:21 Altının kilogramı günü 825 bin liraya gerileyerek tamamladı
18:19 Cem Yılmaz, kendisine yollanan Bill Gates imzalı e-maili paylaştı: Her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü
18:15 Maltepe'de "Kursa gideceğim" diyerek kayıplara karışmıştı! Erkek arkadaşının kaçırdığı 14 yaşındaki genç kız bulundu
18:13 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, koronavirüse yakalandı
18:12 Yaptığı yanlış enflasyon hesabı çok konuşulmuştu! AK Partili isim konuya açıklık getirmek isterken kafaları daha da karıştırdı
17:36 Mustafa Sarıgül, TikTok videosuyla tekrar gündem oldu! Fahiş fiyata sinirlenip, tüpü tokatlıyor
17:34 Dekolteli kıyafetiyle ölülerin hatırına yapılan anıta gitti, tepkilerin hedefi oldu!
17:31 Son Dakika: 5 Ukraynalının sınırda öldürülmesinin ardından Putin açıklama yaptı: Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimali bizim için bir tehdittir
17:28 Son Dakika: ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cenevre'de görüşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 18:41:20. #1.11#
SON DAKİKA: Esnaftan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sürpriz teklif Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement