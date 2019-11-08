Son Dakika Haberleri: Esnaftan kandil helvası ikramı
Son Dakika Yaşam Esnaftan kandil helvası ikramı

Esnaftan kandil helvası ikramı

7 saat önce

Bilecik kent merkezinde bulunan çarşı esnafı, kendi aralarında topladıkları para ile vatandaşlara Mevlid Kandili dolayısıyla irmik helvası ikram etti.

Esnaftan kandil helvası ikramı, System.String[]

Bilecik kent merkezinde bulunan çarşı esnafı, kendi aralarında topladıkları para ile vatandaşlara Mevlid Kandili dolayısıyla irmik helvası ikram etti.


Peygamber Efendimizin dünyaya gelmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili dolayısıyla Bilecik'te irmik helvası yaptırılarak vatandaşlara dağıtıldı. Helva dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların kandili kutlandı. İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutlayan etkinliğin öncülerinden Ali Han, bunu her yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Vatandaşın ağzı tatlanıyor. Geleneğimizi sürdüreceğiz. Bugün de yine vatandaşlarımızla birlikte bir bütünlük oluşturmak için bu günümüzün manevi havasına uygun olacağını düşünerek helva ikramında bulunuyoruz. Herkesin tüm Türkiye Cumhuriyetinin kandillerini gönülden kutluyorum. Katkıları için Bilecik esnaflarına teşekkür ediyorum. İnşallah 10 Kasım'da ve seneye de bir daha dağıtacağız. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Mevlid Kandili, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı: Bugün yeryüzü can suyuna her zamankinden daha çok muhtaçtır
Minik Yusuf'un dramı: Sürekli ısırdığı ellerini plastik şişeye bağlıyorlar Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 22:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esnaftan kandil helvası ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]