Esnaftan Karaköprü Adayı Aslan'a Tam Destek
1 saat önce
Saadet Partisi (SP) Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan kent merkezinde bir araya geldiği vatandaşlardan tam destek aldı.
Saadet Partisi
(SP) Karaköprü
Belediye Başkan adayı Essum Aslan kent merkezinde bir araya geldiği vatandaşlardan tam destek aldı.
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, Şanlıurfa
'da ticaretin kalbinin attığı pasajlar bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Aslan, Atatürk Bulvarı
, Divanyolu ve pasaj bölgesindeki esnaf ve vatandaşlardan destek sözü aldı.
Çalışmalarına devam eden Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, vatandaşların ilgisi sonrası açıklamasında, "31 Mart tarihi bu sorunların çözümü için dönüm noktasıdır. Sıkıntıların çözülmesi için bu tarihte mevcut düzene 'dur' demek gerekiyor" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:46 Kaynak: İHA
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