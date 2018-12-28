Son Dakika Haberleri: Esnaftan Kaymakam Güneş'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Esnaftan Kaymakam Güneş'e Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir grup esnaf, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş'i makamında ziyaret etti.

Esnaftan Kaymakam Güneş'e Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir grup esnaf, Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş'i makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda Gölpazarı Kaymakamlığını atanan İbrahim Güneş'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bir grup esnaf da Güneş'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler. Gölpazarı insanının bir sıkıntılarının olduğu zaman 7 gün 24 saat kendilerinden yardım isteyebileceklerini ve her zaman vatandaşa kapısının açık olduğunu söyleyen Kaymakam Güneş, "Bu kapı halkımızın kapısıdır" dedi.

Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi yapılması konusunda çok emek harcadıklarını belirten Kaymakam Güneş, Gölpazarı'nda çalışmanın kendisine mutluluk verdiğini ve akşam mesai bitiminden sonra da geç saatlere kadar hizmet için çalıştıklarını belirtti.

Ziyarete, ilçe esnafı Mustafa Biçer, Seher Topsakal, İsme Güneş ve Arslan Altındiş katıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:57 Kaynak: İHA

Yaşam
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